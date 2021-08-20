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Россиянам назвали причину высокой смертности мужчин от COVID-19

Врач Болибок: мужчины чаще умирают после COVID-19 из-за строения гормональной системы
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мужчины чаще умирают после заражения COVID-10 из-за особенностей гормональной системы. Такую причину назвал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Ura.ru.

«Связано это с действиями гормонов, у женщин эстрогена, у мужчин тестостерона, которые влияют на клетки иммунной системы. У мужчин уровень выработки антител несколько ниже», — уточнил специалист.

По его мнению, иммунная система женщин может добраться до самого вируса, так как антитела, образующиеся у них, легче проникают внутрь клеток. «У этой женской особенности есть и обратная сторона медали — у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма», — отметил медик.

В свою очередь, инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко рассказала, что в связи с низким уровнем тестостерона у мужчин есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому коронавирус протекает тяжелее.

Ранее врач-офтальмолог Арпине Адамян предупредила, что на ранней стадии COVID-19 многие пациенты отмечают проблемы со зрением. Коронавирус опасен для глаз, так как способен поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов.

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