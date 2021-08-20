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В Роспотребнадзоре назвали полезные продукты для переболевших коронавирусом

Роспотребнадзор: восстановиться после COVID-19 помогут цельнозерновые и бобовые продукты
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Фото: Pixabay

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала полезные продукты для переболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что необработанные или цельнозерновые продукты, особенно овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Провоторова добавила, что нут, фасоль и чечевица также содержат витамины группы B и такие микроэлементов, как медь и цинк. Фрукты, ягоды, салатные листья и зелень помогут обеспечить необходимое количество витамина C, а также бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов и клетчатки.

Также в рацион необходимо добавить рыб, различные растительные масла и орехи. Кроме того, специалист посоветовала употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности, так как они являются отличными источниками легкоусвояемого кальция и фосфора, а также витаминов группы А и B, уточнила врач.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова назвала опасные для здоровья кисломолочные продукты. По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями лучше относить к десертным блюдам — в них содержится много углеводов. Кроме того, большую пользу здоровью не несут обезжиренные кисломолочные продукты, так как для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал.

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