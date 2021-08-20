В Роспотребнадзоре назвали полезные продукты для переболевших коронавирусом

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала полезные продукты для переболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что необработанные или цельнозерновые продукты, особенно овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

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Провоторова добавила, что нут, фасоль и чечевица также содержат витамины группы B и такие микроэлементов, как медь и цинк. Фрукты, ягоды, салатные листья и зелень помогут обеспечить необходимое количество витамина C, а также бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов и клетчатки.

Также в рацион необходимо добавить рыб, различные растительные масла и орехи. Кроме того, специалист посоветовала употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности, так как они являются отличными источниками легкоусвояемого кальция и фосфора, а также витаминов группы А и B, уточнила врач.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова назвала опасные для здоровья кисломолочные продукты. По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями лучше относить к десертным блюдам — в них содержится много углеводов. Кроме того, большую пользу здоровью не несут обезжиренные кисломолочные продукты, так как для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал.