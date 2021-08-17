Российский врач назвала опасные для здоровья кисломолочные продукты

Не все кисло-молочные продукты являются одинаково полезными. Опасную для здоровья продукцию назвала врач-диетолог Дарья Русакова в интервью изданию «Ридус».

По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями лучше относить к десертным блюдам — в них содержится много углеводов.

«Конечно, сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из нее будет усваиваться хуже», — рассказала диетолог.

Кроме того, большую пользу здоровью не несут обезжиренные кисломолочные продукты, так как для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал. Маложирные продукты с большим содержанием крахмала не дают насыщения, а повышают уровень глюкозы в крови.

Сметану не следует исключать из рациона, ведь это наиболее жирный из всех кисломолочных продуктов после сыра. Ее стоит выбирать с жирностью 10-15 процентов. В свою очередь, сметана с жирностью 25-30 процентов может оказаться опасной для поджелудочной железы и печени.

Как отметила Русакова, не существует одного наиболее полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона стоит чередовать разные продукты из этой группы, тогда будет достигнут максимальный эффект для здоровья, заключила диетолог.

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Баррелл (Susie Burrell) перечислила признаки, которые помогают отличить полезную и здоровую пищу. По ее словам, здоровая пища должна содержать как минимум один питательный макроэлемент (белки, углеводы и жиры), а также несколько микроэлементов (витамины и минералы, например, железо, цинк, кальций и магний).