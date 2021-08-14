Диетологи опровергли мифы о «вредных» продуктах

Врачи сообщили, что при сбалансированном рационе можно позволить себе «вредные» продукты

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова в беседе с агентством «Прайм» опровергла мифы о «вредных» продуктах.

По ее словам, при сбалансированном рационе можно позволить себе и кофе, и мороженое, и сало, так как важен не один конкретный продукт, а рацион человека в целом.

Специалист отметила, что кофе — прекрасный источник антиоксидантов, а сливочное масло и сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и их потребление в ограниченном количестве не сможет навредить.

Врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева в свою очередь добавила, что в мороженом содержатся кальций и фосфор, которые могут принести пользу. Она отметила, что не принесут вреда и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки, так как являются источником медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом.

Кроме того, не стоит бояться попкорна без добавок, при этом следует помнить, что главное правило здорового питания заключается в сбалансированном рационе и отсутствии крайностей.

Ранее врач рассказала, что ягоды, которые не были подвержены никакой термической обработке, считаются наиболее полезными, так как витаминный комплекс в них сохранен на максимальном уровне. Медик уточнила, что количество витаминов уменьшается не только при термической обработке ягод, но и при длительном хранении.