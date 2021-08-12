Россиянам назвали опасные последствия отказа от молочных продуктов

Отказ от молочных продуктов может привести к опасным последствиям для здоровья. Их назвала врач-диетолог Марина Аплетаева в интервью изданию Ridus.

По словам медика, молочные продукты являются хорошим источником полноценного животного белка, витамина D, пробиотиков и кальция, который зачастую сложно получить в нужном количестве лишь из растительных продуктов. Специалисты настоятельно советуют включать в рацион продукты не только растительного происхождения, но и животного. В противном случае, может возникнуть дефицит питательных веществ, уточнила диетолог.

Аплетаева предупредила, что дефицит кальция способен привести к нарушениям развития скелета у детей, ухудшению кровообращения у взрослых и снижению плотности костей у пожилых людей. Кроме того, недостаток витамина D может нарушить работу иммунной системы и ухудшить усвоение кальция. Вместе с тем врач не рекомендовала более чем на месяц отказываться от молочных продуктов без веских причин.

«В употреблении молочных продуктов важна регулярность: их нужно есть ежедневно примерно по 2—3 порции в день, для того, чтобы организм получал все необходимые полезные вещества в полном объеме», — заключила Аплетаева.

Ранее врач рассказала, что ягоды, которые не были подвержены никакой термической обработке, считаются наиболее полезными, так как витаминный комплекс в них сохранен на максимальном уровне. Медик уточнила, что количество витаминов уменьшается не только при термической обработке ягод, но и при длительном хранении.