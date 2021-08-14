Россиянам рассказали об угрожающей здоровью упаковке для продуктов

Упаковка для продуктов из полистирола и вспененного полистирола несет потенциальную угрозу здоровью людей. Об сообщает мм со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

Отмечается, что что упаковывать товары производители необходимо в соответствии с ГОСТами. «Например, полистирол (ПС, PS), из которого делают одноразовую посуду, вспененные лотки/подложки, вспененные боксы, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик», — сказали в РЭО.

Источник агентства добавил, что полистирол еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98 процентов. В РЭО подчеркнули, что при разложении полимеров выделяются канцерогенные вещества (стирол). Этот материал разлагается под влиянием света, механических и ионизирующих воздействий, воды, озона, кислорода, а также тепла.

В сообщении уточняется, что согласно ГОСТам продукты можно упаковывать в материалы из различных видов пластика. При этом готовые блюда в пластиковых контейнерах, которые в магазинах стоят в тепловых витринах, рекомендуется обязательно перекладывать в многоразовую посуду.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева заявила, что отказ от молочных продуктов может привести к опасным последствиям для здоровья. По словам медика, молочные продукты являются хорошим источником полноценного животного белка, витамина D, пробиотиков и кальция, который зачастую сложно получить в нужном количестве лишь из растительных продуктов. Специалисты настоятельно советуют включать в рацион продукты не только растительного происхождения, но и животного. В противном случае, может возникнуть дефицит питательных веществ, уточнила диетолог.

