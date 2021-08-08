Стало известно о запрещенных продуктах в британской королевской семье

Бывший дворецкий британской королевской семьи Грант Харрольд рассказал, какие продукты запрещено употреблять ее членам, сообщает Daily Express.

По его словам, членам королевской семьи запрещено употреблять морепродукты. Причем речь идет больше об их употреблении в поездках, чтобы избежать пищевого отравления. Харрольд назвал такой запрет разумным, особенно в зарубежном турне.

Отмечается, что королева Елизавета II также придерживается их запрета, не любил морепродукты и ее супруг, принц Филипп. При этом их сын, принц Чарльз, такого строгого запрета не придерживается и ест моллюсков.

Такое правило, по сообщению издания, стало неожиданностью для Меган Маркл, которая в 2018 году говорила, что морепродукты присутствуют в ее идеальном рационе.

Также стало известно, что в королевской семье избегают употребления чеснока и большого количества лука.