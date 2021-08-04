Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием

Королева Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летним юбилеем. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщение «Желаем герцогине Сассекской счастья в день рождения» появилось в сторис аккаунта королевской семьи в Instargam. Уточняется, что эту страницу ведет пресс-служба Букингемского дворца — резиденции Елизаветы II. В поздравлении были использованы фотографии, на одной из которых Меган Маркл и королева сняты вместе во время торжественной церемонии открытия нового моста через реку Мерси и Манчестерский канал в 2018 году.

Через несколько минут к поздравлениям в соцсетях присоединились принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Пользователи сети посчитали, что поздравления Меган Маркл на фоне критики, которая в последние время звучит в адрес королевской семьи со стороны принца Гарри и его супруги, выглядят очень «любезными» и «достойными».

3 августа издание Harper’s Bazaar сообщило, что герцог и герцогиня Сассекские не планируют широко праздновать ее юбилей. Супруги отметят день рождения в узком семейном кругу.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл намерены крестить дочь Лилибет в Виндзоре в присутствии королевы. Если Меган Маркл приедет в Великобританию на крещение дочери, это станет ее первым визитом в страну после отказа от полномочий старшего члена королевской семьи и отъезда в США в начале 2020 года.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом испортились в марте 2021 года после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.