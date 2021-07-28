На свадебных туфлях принцессы Дианы нашли тайное послание

Автор книг о королевской семье Пенни Джунор (Penny Junor) рассказала о скрытых символах на подошве свадебных туфель матери британских принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, 40 лет назад на церемонии бракосочетания с принцем Чарльзом принцесса Диана была одета в белое кружевное платье длины макси с пышными рукавами и семиметровым шлейфом бренда David and Elizabeth Emmanuel, фату того же оттенка и туфли на невысоком каблуке, расшитые 542 стразами и 132 жемчужинами.

Обувь для Дианы создал знаменитый сапожник Клайв Шилтон (Clive Shilton). По его словам, принцессе было важно не казаться выше своего супруга, и поэтому она попросила сделать ей туфли на низком каблуке. Джунор рассказала, что после смерти Дианы на подошве ее свадебной обуви было найдено маленькое послание. На каблуках ее туфель были выгравированы символы D и C, означающие первые буквы имен Дианы (Diana) и ее мужа Чарльза (Charles).

В июне невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание. Лаура Трауэр (Laura Trower) рассказала журналистам, что решила приобрести платье сразу после примерки, поскольку ей понравился его дизайн. Вскоре после покупки героиня материала обратила внимание на записку, которая была прикреплена к внутренней стороне платья. «В письме были указаны имя предыдущей владелицы платья и номер ее телефона. Девушка просила отправить ей фотографии со свадьбы, поскольку она хотела увидеть, кто следующим наденет ее платье», — пояснила Трауэр.