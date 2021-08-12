Диетолог рассказала о признаках полезной и здоровой пищи

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл (Susie Burrell) рассказала о признаках, которые помогают отличить полезную и здоровую пищу. Об этом пишет издание Body and Soul.

По словам эксперта, здоровая пища должна содержать как минимум один питательный макроэлемент (к ним, в частности, относятся белки, углеводы и жиры), а также несколько микроэлементов (витамины и минералы, например, железо, цинк, кальций и магний). В качестве отрицательного примера она назвала рисовые крекеры, которые содержат лишь углеводы и незначительное количество витамина B и потому не удовлетворяют этому критерию.

Баррелл рекомендует отдавать предпочтение продуктам, которые прошли минимальную обработку, поскольку при ней, как правило, теряются питательные вещества, зато растет калорийность. «Например, постное мясо лучше фарша, а коричневый рис лучше белого», — поясняет она.

Диетолог утверждает, что здоровая пища должна предотвращать развитие недугов, связанных с неправильным образом жизни, в том числе диабета 2-го типа и болезней сердца. «Это означает, что чистые сахара, очищенное зерно, сладкие напитки и жирное мясо нельзя считать здоровым выбором», — говорит она.

Еще один важный признак — низкое содержание минеральных солей и добавленного сахара. Среди прочего Баррел рекомендует избегать блюд, в одной порции которых содержится более 5-10 граммов добавленного сахара, и следить, чтобы потребление кальция не превышало 800-1000 миллиграммов в сутки.

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