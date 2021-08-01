Диетолог развеяла главные заблуждения о питье воды

Врач-эндокринолог Ульяна Румянцева развеяла главные заблуждения о питье воды. Об этом диетолог «СМ-Клиника» рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, одним из самых популярных мифов является то, что при расчете нормы потребления учитывается только чистая вода. Эксперт объяснила, что необходимо считать всю жидкость, выпитую за день, в том числе чай, кофе, соки и бульон в супе. При этом Румянцева отмечает, что алкоголь и сладкую газировку включать в подсчеты не следует.

Информация о том, что нужно выпивать два литра воды в сутки, также является мифом, рассказала эксперт. Она уточнила, что норма потребления индивидуальна. Так, взрослый мужчина со средней физической активностью должен пить примерно 35 миллилитров воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25-30 миллилитров. В то же время для людей с избыточным весом данный показатель рассчитывается на идеальный вес для данного роста и пола, подчеркнула Румянцева.

Помимо этого, специалист опровергла заблуждение о том, что употребление воды способствует похудению. Она добавила, что при этом человек может перепутать чувство голода и жажды и вместо того, чтобы выпить воды, поесть и набрать лишний вес.

Ранее британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс назвала недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя для желающих питаться правильно. По словам эксперта, пицца, особенно качественная, может быть полезной. Несмотря на это, ее следует есть не чаще одного раза в неделю и внимательно следить за размером порций. Еду с высоким содержанием сахара рекомендуется есть не чаще одного-двух раз в неделю. В то же время диетолог считает, что алкоголь можно употреблять несколько раз в неделю, при этом ограничиваясь одним-двумя стаканами в день.