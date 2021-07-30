Диетолог назвала правильную недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя

Британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс (Kate Llewellyn-Waters) назвала недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя для желающих питаться правильно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам эксперта, пицца, особенно качественная, может быть полезной. Несмотря на это, ее следует есть не чаще одного раза в неделю и внимательно следить за размером порций. «Отдавайте предпочтение качественной пицце, богатой питательными веществами, а не еде из "Макдоналдса"», — посоветовала она.

Ллеуэлин-Уотерс рекомендует есть еду с высоким содержанием сахара не чаще одного-двух раз в неделю. Однако, по ее мнению, лучше готовить сладости самостоятельно, а не покупать в магазине. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что в них нет химических добавок, а количество сахара соответствует ожидаемому.

Диетолог считает, что алкоголь можно употреблять несколько раз в неделю, при этом ограничиваясь одним-двумя стаканами в день. По ее словам, нужно стараться не напиваться и в некоторые дни полностью воздерживаться от спиртных напитков.

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