Диетолог посоветовала простой способ есть досыта для желающих похудеть

Индийский диетолог Нэнси Дехра (Nancy Dehra) посоветовала желающим похудеть простой способ, позволяющий есть досыта, одновременно ограничивая размер порций. Об этом пишет издание The Indian Express.

По словам эксперта, две трети тарелки должна занимать богатая белком еда, которая надолго дает ощущение сытости, а также овощи и салат — в них много растительных волокон и питательных веществ, поэтому они быстрее насыщают организм.

Начинать нужно именно с них и лишь затем переходить к калорийной пище с углеводами, под которую отведена последняя треть тарелки. После белков, овощей и салата объедаться ей уже не захочется. «Этот метод не требует особых усилий, удобен и обеспечивает разнообразие», — считает Дехра.

Ранее американский диетолог Рейчел Пол рассказала, как сбросить вес без изнурительных упражнений. Она посоветовала выбирать блюда, богатые белком и жирами, и дополнять их овощами. Также эксперт заявила, что при похудении следует позаботиться о сне и психическом здоровье.