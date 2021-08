Диетологи назвали способы есть хлеб и не полнеть

Американские диетологи назвали способы, позволяющие есть хлеб и не полнеть. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам диетолога Ребекки Льюис (Rebecca Lewis), при выборе хлеба следует заранее выяснить его состав. «Если список ингредиентов начинается с сахара, сахарозы, фруктозы, кукурузного сиропа, белой или пшеничной муки, то такой продукт содержит преимущественно простые углеводы, и его употребление следует ограничить», — утверждает она. Льюис рекомендует покупать цельнозерновой хлеб.

Диетолог Тасним Бхатиа (Tasneem Bhatia) советует отдавать предпочтение хлебу, приготовленному на закваске. «Процесс ферментации дает множество полезных бактерий, которые помогают сбалансировать работу пищеварительной системы и управлять обменом веществ», — объясняет она.

При этом даже самый хороший хлеб лучше есть умеренно. Бхатиа считает, что для этого его следует комбинировать с полезными жирами. Например, макать в оливковое, кокосовое, сливочное или топленое масло. «Сочетайте хлеб не только с полезными жирами, но и с белком, — предлагает она. — Немного мяса или тофу сбалансируют углеводы в хлебе и макаронах. Добавление белка позволит сохранить чувство насыщения и поможет съесть меньше».

Ранее диетолог Мария Черняева предупредила об опасности свежего хлеба для людей с проблемами ЖКТ. По ее словам, это связано с тем, что он обладает более высокой кислотностью, чем черствый.