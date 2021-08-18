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Россиян предупредили о вызывающих зависимость продуктах

Нутрициолог Савельева рассказала о продуктах, которые вызывают привыкание
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Фото: Pixabay

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о продуктах, которые могут вызвать привыкание, а как следствие зависимость. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт предупредила россиян, что причины такого явления бывают не только психологическими, но и биохимическими. Например, серьезную зависимость может вызвать сахар, поэтому потребление следует строго контролировать. Она отметила, что от такой зависимости избавляться долго и сложно, поскольку мозгу комфортно получать простую и легкую энергию, а микрофлора кишечника уже приучена к сладкому.

Савельева добавила, что то же самое касается и молочных продуктов. По ее мнению, они хороши в терапевтических дозах из-за содержания лактозы и опиатов естественного происхождения. «Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины — они успокаивают, расслабляют. Многие любят молочные продукты на ночь — это и есть проявление такого эффекта», — объяснила нутрициолог.

Специалист пояснила, что такая же проблема встает при употреблении хлеба и других мучных продуктов, особенно в сочетании с дрожжами. Она сказала, что от хлеба людям отказаться даже сложнее, чем от сахара. Савельева заключила, что следует внимательно следить за своим рационом, чтобы пристрастие к определенным продуктам не переросло в неконтролируемую тягу.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова назвала опасные для здоровья кисломолочные продукты. По словам специалиста, йогурты и творожки с различными добавками и наполнителями лучше относить к десертным блюдам — в них содержится много углеводов. Кроме того, большую пользу здоровью не несут обезжиренные кисломолочные продукты, так как для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал.

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