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Врач рассказала о риске подорвать бюджет привычными продуктами

Диетолог Кривошеева рассказала, как привычные продукты могут ударить по кошельку
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Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Анна Кривошеева в беседе с агентством «Прайм» рассказала, как покупка привычных продуктов может существенно подорвать бюджет.

Специалист напомнила, что примерно треть продуктов питания, производимых в мире, ежегодно выбрасывается, один из пяти купленных пакетов с едой отправляется в утиль.

Кроме того, еда портится из-за неправильного хранения, недостаточной видимости в холодильниках, частично использованных ингредиентов и неверной оценки покупателями своих потребностей. Также порче продуктов способствуют обеды в кафе и доставка еды.

Чтобы избежать риска лишних трат, врач посоветовала планировать питание и составлять список покупок на неделю. «Это поможет вам покупать меньше еды, сэкономить деньги и уменьшить количество отходов», — сказала Кривошеева.

Также не рекомендуется покупать слишком много еды и идти в магазин голодным. Эксперт посоветовала принимать во внимание продукты, испорченные на прошлой неделе, при составлении нового списка для похода в супермаркет.

Ранее россиянам назвали шесть привычек, которые могут сильно ударить по кошельку. Среди них оказались курение, пристрастие к алкоголю и фастфуду, шопоголизм, употребление медицинских препаратов без надобности, кофе.

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