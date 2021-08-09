Раскрыты приводящие к разорению привычки у россиян

«Пятый канал» в опубликованном материале раскрыл шесть привычек, которые могут сильно ударить по кошельку.

Так, курение оказалось на первом месте среди приводящих к разорению привычек. В среднем курящий человек выкуривает пачку сигарет в день. Ее стоимость варьируется от 60 до 300 рублей. Таким образом, за месяц карман россиянина, выкуривающего по пачке сигарет в день, пустеет примерно на четыре тысячи рублей. Однако эта сумма может увеличиться из-за вызываемых курением проблем со здоровьем.

Кроме того, среднестатистический россиянин в год тратит около 15 тысяч рублей на алкоголь, а потребление спиртного в больших количествах может привести к различным заболеваниям, среди которых депрессия, ожирение и инфаркт.

Как считают специалисты, питаться фастфудом без вреда для здоровья можно всего один раз в неделю. Регулярный фастфуд может привести к серьезным проблемам со здоровьем: ожирению, проблемам с кожей на лице, забитым коронарным артериям, заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

Другой опасной привычкой автор статьи посчитал шопоголизм. Через покупки такие люди компенсируют неудачу в отношениях, проблемы на работе и в семье. В таком случае специалисты рекомендуют просто направить накопившуюся энергию в другое русло.

Употребление медицинских препаратов без надобности чревато не только возникновением реальных недугов, но и лишними тратами. Кроме того, в пандемию коронавируса россияне стали тратить в аптеках намного больше.

Любителей кофе предупредили о желтых зубах и несвежем дыхании. Так, кофеман ежедневно отдает по 300 рублей за кофе навынос. Однако деньги можно купить бизнес-ланч практически в любом кафе или даже ресторане.

Ранее ученые назвали четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть и развить тяжелые болезни. Среди них оказались отказ от завтрака, употребление кофе до еды, стакан сока на завтрак и бекон.