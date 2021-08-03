Названы приближающие смерть утренние привычки

Ученые назвали четыре утренние привычки, которые могут приблизить смерть и развить тяжелые болезни. Об этом пишет «МК».

Отказ от завтрака повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87 процентов. Кроме того, отсутствие завтрака на весе человека. Люди, которые в утренние часы полноценно питались, сжигали почти вдвое больше калорий в течение дня.

Употребление кофе до еды может нанести серьезный вред организму. Как выяснили медики, черный кофе, выпитый на голодный желудок может повлиять на уровень глюкозы в крови. До завтрака рекомендуется выпивать стакан теплой воды, а кофе употребить после приема пищи.

Ученые утверждают, что стакан, как и любых других сладких напитков, выпитого сока на завтрак повышает риск диабета на 16 процентов. Лучше заменить этот напиток свежими фруктами с большим содержанием клетчатки. Также необходимо учитывать, что для длительного насыщения необходимо питаться продуктами с высоким содержания белков и правильных жиров.

Кроме того, один кусочек бекона в день может увеличить вероятность колоректального рака на 20 процентов. Всего 25 граммов этого продукта могут привести к появлению опухоли в толстом кишечнике.

Ранее диетолог Ольга Деккер предупредила о пяти распространенных ошибках при выборе продуктов для ужина. Эксперт считает, что главная ошибка — это полный отказ от ужина, который грозит ночными перееданиями и застоем желчи в организме. Выбор легкого овощного салата в качестве последнего приема пищи за день также нельзя назвать правильным.