Ароматерапевт назвала способы изменить окружающую действительность

Ароматерапевт Наталья Серебрякова раскрыла способы, как правильно пользоваться эфирными маслами, поскольку, по ее мнению, они могут не только влиять на здоровье человека, но и изменять окружающую действительность, передает телеканал «Звезда».

По словам специалиста, ароматы имеют целительные свойства и свой принцип действия, например, одно уменьшает страхи, другое дает энергию. В каждом масле присутствуют свои информационные вибрации, добавила она. Эксперт порекомендовала ответственно и без суеты подходить к выбору масла и напомнила, что для каждой зоны в квартире необходим свой запах, например, лаванда — в детской комнате, а герань на кухне.

«В зависимости от вида масла, можно корректировать пространство и убирать нежелательную информацию. Жасмин универсален. Это масло любви. Его можно наносить периодически там, где не хватает любви. Розмарин очень строгое масло, высокочастотное. Оно будет одухотворять все уголки дома», — пояснила Серебрякова.

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова посоветовала россиянам петь протяжные народные песни, чтобы восстановить легкие после коронавируса. По мнению эксперта, петь нужно на выдохе, негромко и в комфортной тональности.

