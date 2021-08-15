Россия
 
Последние новости
Легенда российской авиации Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции
Австралийке запретили держать сына более 10 минут из-за его радиоактивности
Юрист назвал признаки финансовой пирамиды
Россияне перечислили открытые в пандемию направления для путешествий
Российские бизнесмены рассказали о вакцинации сотрудников
Названа вызывающая болезни сердца работа
Москвичка стала жертвой порношантажа 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в сентябре 
Экс-премьер Ливана пожелал отставки всех официальных лиц после взрыва танкера
Новости партнеров
Прослушать новость

Ароматерапевт назвала способы изменить окружающую действительность

Ароматерапевт Серебрякова рассказала, как правильно пользоваться эфирными маслами
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Ароматерапевт Наталья Серебрякова раскрыла способы, как правильно пользоваться эфирными маслами, поскольку, по ее мнению, они могут не только влиять на здоровье человека, но и изменять окружающую действительность, передает телеканал «Звезда».

По словам специалиста, ароматы имеют целительные свойства и свой принцип действия, например, одно уменьшает страхи, другое дает энергию. В каждом масле присутствуют свои информационные вибрации, добавила она. Эксперт порекомендовала ответственно и без суеты подходить к выбору масла и напомнила, что для каждой зоны в квартире необходим свой запах, например, лаванда — в детской комнате, а герань на кухне.

«В зависимости от вида масла, можно корректировать пространство и убирать нежелательную информацию. Жасмин универсален. Это масло любви. Его можно наносить периодически там, где не хватает любви. Розмарин очень строгое масло, высокочастотное. Оно будет одухотворять все уголки дома», — пояснила Серебрякова.

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова посоветовала россиянам петь протяжные народные песни, чтобы восстановить легкие после коронавируса. По мнению эксперта, петь нужно на выдохе, негромко и в комфортной тональности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский врач рассказала о причинах потери обоняния при COVID-19
Названы самые опасные поражения органов дыхания после коронавируса
Россиянам назвали опасные последствия отказа от молочных продуктов