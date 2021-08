Диетолог назвала продлевающий молодость кожи и сжигающий жир на животе продукт

Диетолог, специализирующийся на лечении сахарного диабета, Тоби Смитсон (Toby Smithson) рассказала о полезных свойствах миндаля. Ее слова приводит издание Eat This, Not That! .

По словам Смитсон, миндаль способен продлевать молодость кожи, замедляя процесс ее старения. «Употребляйте горсть миндаля дважды в день, чтобы не было морщин. Исследования, проведенные среди женщин в постменопаузе, показали, что употребление двух порций миндаля (около 15 грамм каждая) в день может помочь разгладить морщины и уменьшить пигментацию кожи», — заявила она. Диетолог отметила, что, согласно данным исследований, при регулярном употреблении миндаля выраженность морщин уменьшилась на 16 процентов, а интенсивность пигментации снизилась на 20 процентов.

В миндале, как утверждает специалист, содержится множество полезных веществ. Например, в 100 граммах продукта 21 грамм белка, 12,5 грамма клетчатки, 24,6 миллиграмма витамина Е (суточная норма составляет примерно 10 миллиграммов — прим. «Ленты.ру») и 234 миллиграмма магния — более 50 процентов от дневной нормы.

Смитсон добавила, что миндаль также способствует сжиганию жира на животе и уменьшает риск развития метаболического синдрома, который повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Употребление миндаля полезно и для сердца, поскольку продукт снижает уровень холестерина в крови.

Несмотря на то, что миндаль считается высококалорийным продуктом, специалист утверждает, что на самом деле в нем содержится меньше калорий, чем принято думать: «В цельном необжаренном миндале усваивается на 25 процентов меньше калорий, в цельном обжаренном миндале — на 19 процентов меньше калорий, а в рубленом обжаренном миндале — на 17 процентов меньше калорий, по сравнению с количеством, указанным на этикетках». Это расхождение, по ее мнению, связано с тем, что данные на этикетках не учитывают биодоступность продукта.

Ранее сообщалось, что австралийский диетолог Сьюзи Баррелл (Susie Burrell) рассказала о признаках, которые помогают отличить полезную и здоровую пищу. По словам эксперта, здоровая пища должна содержать как минимум один питательный макроэлемент, а также несколько микроэлементов.