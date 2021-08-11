Назван продлевающий жизнь перекус

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения доказали, что регулярное употребление ореха в качестве перекуса помогает поддерживать здоровый вес, а также уменьшает вероятность возникновения рака и сердечных заболеваний, пишет Express.

Диетологи провели ряд исследований и признали, что орех является полезным перекусом, продлевающим жизнь. Специалисты обнаружили, что у людей, ежедневно употребляющих этот продукт, на 20 процентов сокращался риск наступления преждевременной смерти. Профессор питания Франк Ху подчеркнул, что любители орехов жили дольше и здоровее, чем те, кто исключили их из рациона.

Американские эксперты напомнили, что орехи содержат полезные ненасыщенные жиры, витамины, минералы, а также фотохимические вещества. Кроме того, этот продукт обладает «кардиозащитными, антиканцерогенными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами».

«Орехи богаты белком и клетчаткой, которые задерживают усвоение веществ и уменьшают чувство голода», — добавил Ху.

Ранее диетолог перечислила лучшие продукты для перекуса. По мнению медика Марины Макиши, для этого приема пищи подойдут кисломолочные продукты, цитрусовые и овощи.