Названы последствия употребления моркови

Авторы издания о здоровой пище Eat This, Not That! назвали последствия употребления моркови, проанализировав релевантные научные исследования.

Согласно данным, опубликованным в журнале, посвященном дерматологии, The Journal of Dermatology, если есть слишком много моркови, то в кровь поступит большое количество бета-каротина, и кожа, в основном на ладонях и ступнях, может стать желтоватой. Это явление называется каротинодермией и не представляет опасности для человека.

В научном журнале Journal of Allergy & Clinical Immunology говорится, что овощ может вызывать аллергические реакции — сыпь и отеки. Причем они могут возникать у людей, страдающих поллинозом (аллергией на пыльцу растений — прим. «Ленты. ру»), в виде перекрестной аллергии. Например, если у человека есть аллергия на березовую или другую пыльцу, то в период ее обострения он может столкнуться с реакцией организма на морковь.

Средняя морковь содержит около двух граммов клетчатки, которая замедляет всасывание глюкозы в кровь. Ученые из Нидерландов в работе для Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases проанализировали данные почти 38 тысяч мужчин и женщин и выявили, что чем больше моркови в рационе, тем ниже риск развития диабета второго типа.

Мета-анализ 69 исследований, опубликованный в американском журнале клинической диетологии American Journal of Clinical Nutrition, выявил связь между более высокой концентрацией каротиноидов, витаминов С, Е и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Таким образом, потребление моркови может уменьшить вероятность развития этих заболеваний.

