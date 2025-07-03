Фон дер Ляйен отреагировала на прекращение военной помощи США Украине

Фон дер Ляйен: ЕС счел прекращение помощи США сигналом для наращивания поставок

Европейский союз (ЕС) счел прекращение военной помощи со стороны США сигналом для наращивания европейских поставок Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Решение США — четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — сказала она на пресс-конференции в городе Орхус в Дании, куда глава ЕК приехала в связи с началом председательства страны в Совете ЕС.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, отметила, что прекращение военных поставок США будет серьезной неудачей для Киева, Европы и НАТО. Кроме того, она призвала страны ЕС вкладываться в наращивание производства вооружений на Украине.

2 июля постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В их числе десятки ракет для систем ПВО Patriot.