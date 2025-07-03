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16:21, 3 июля 2025Ценности

Кейт Бекинсейл объяснила резкую потерю веса

Актриса Кейт Бекинсейл объяснила резкую потерю веса болезненным периодом жизни
Мария Винар

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Британская актриса Кейт Бекинсейл объяснила резкую потерю веса. На соответствующий пост в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

51-летняя знаменитость поделилась снимками (на момент написания новости они были удалены), на которых показала свою фигуру в бикини оранжевого цвета. Один из поклонников заметил, что Бекинсейл сильно похудела. «О, дорогая, я честно думаю, что у тебя проблема! Ты выглядишь неважно. Я честно думаю, что тебе нужна помощь», — написал он в комментариях под постом.

Звезда фильма «Ван Хельсинг» отреагировала на высказывание поклонника. «Да, я знаю. Я переживаю один из самых болезненных периодов в своей жизни. Тело ведет счет», — ответила она.

В апреле Кейт Бекинсейл показала видео с откровенным танцем.

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