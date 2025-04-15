Кейт Бекинсейл в прозрачном комбинезоне исполнила откровенный танец

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала откровенный танец на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

51-летняя звезда предстала перед камерой в облегающем прозрачном комбинезоне черного цвета, под который надела бюстгальтер и трусы с заниженной талией. Также она дополнила образ ботинками на высокой платформе и уложила волосы в конский хвост, завязав их резинкой с бантом.

При этом на размещенных кадрах артистка пела в караоке и исполняла танец, двигая бедрами и разводя ноги в стороны.

В марте Кейт Бекинсейл в бюстгальтере сделала стойку на руках.