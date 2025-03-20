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01:00, 20 марта 2025Ценности

51-летняя Кейт Бекинсейл в бюстгальтере сделала стойку на руках

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл в откровенном наряде сделала стойку на руках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,6 миллиона подписчиков.

51-летняя звезда фильма «Ван Хельсинг» предстала перед камерой в облегающих серебристых брюках, черных ботинках на массивной платформе и бюстгальтере пуш-ап. При этом она продемонстрировала указанное спортивное упражнение. Так, артистка встала на полу на ладони, подняв ноги вверх, затем вернувшись в исходное положение.

Ранее в марте Кейт Бекинсейл также снялась в прозрачном бюстгальтере и трусах-шортах.

Вот это да!
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