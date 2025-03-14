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04:15, 14 марта 2025Ценности

51-летняя Кейт Бекинсейл снялась в прозрачном бюстгальтере и трусах-шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,6 миллиона подписчиков.

51-летняя звезда фильма «Ван Хельсинг» предстала перед камерой в полный рост в прозрачном кружевном бюстгальтере белого цвета и расстегнутой до талии рубашке в бело-голубую полоску. Также она надела атласные трусы-шорты и бежевый плащ ниже колена.

Кроме того, знаменитость дополнила образ черными ботинками со шнуровкой и на высокой платформе, украшенной стразами. В то же время она уложила волосы в объемный фактурный пучок, оставив две пряди по обе стороны лица.

Ранее в марте 51-летняя британская супермодель Кейт Мосс в откровенном образе пришла на показ в рамках Недели моды в Париже.

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