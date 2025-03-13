51-летняя Кейт Мосс обнажила грудь на публике

Британская супермодель Кейт Мосс в откровенном образе пришла на показ в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

51-летняя манекенщица посетила шоу бренда Saint Laurent. Для мероприятия она выбрала монохромный черный наряд, который состоял из прозрачной блузки в горох, пиджака и брюк с завышенной талией. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь одежду просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время Мосс уложила волосы в пучок, нанесла на ногти ярко-красный лак и выбрала в качестве украшений массивные золотистые браслеты.

В феврале дочь Кейт Мосс Лила Мосс пришла на вечеринку бренда Aaron Esh в прозрачной блузке без бюстгальтера.