Дочь Кейт Мосс в прозрачной блузке без бюстгальтера пришла на вечеринку

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс пришла на вечеринку в откровенном образе. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

22-летняя манекенщица посетила ужин бренда Aaron Esh в клубе The House of KOKO в рамках Недели моды в Лондоне. Она выбрала для мероприятия монохромный черный наряд, который состоял из прозрачной блузки с глубоким декольте и драпировкой и кожаных брюк. При этом наследница знаменитости отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время модель примерила босоножки на шпильках и надела золотистое ожерелье в минималистичном стиле. Также она распустила волосы, подчеркнула глаза черной подводкой и нанесла на губы нюдовую помаду.

В сентябре 2024 года Кейт Мосс в полупрозрачном мини-платье пришла на день рождения дочери.