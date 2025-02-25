Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:16, 25 февраля 2025Ценности

Дочь Кейт Мосс в прозрачной блузке без бюстгальтера пришла на вечеринку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс пришла на вечеринку в откровенном образе. Соответствующие кадры приводит Daily Mail.

22-летняя манекенщица посетила ужин бренда Aaron Esh в клубе The House of KOKO в рамках Недели моды в Лондоне. Она выбрала для мероприятия монохромный черный наряд, который состоял из прозрачной блузки с глубоким декольте и драпировкой и кожаных брюк. При этом наследница знаменитости отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время модель примерила босоножки на шпильках и надела золотистое ожерелье в минималистичном стиле. Также она распустила волосы, подчеркнула глаза черной подводкой и нанесла на губы нюдовую помаду.

В сентябре 2024 года Кейт Мосс в полупрозрачном мини-платье пришла на день рождения дочери.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      Турист решил покорить гору на Бали и был депортирован

      Стало известно о созданной россиянами в европейской стране «квазиавтономной экономике»

      ВСУ стали эвакуировать харьковчан для размещения пунктов управления дронами

      Бывший ведущий Первого канала рассказал о тяжелом расставании с Эрнстом

      Стали известны подробности кражи золотого унитаза из резиденции Черчилля

      Задержание подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом попало на видео

      Дочь Кейт Мосс в прозрачной блузке без бюстгальтера пришла на вечеринку

      Стало известно о смерти высокопоставленного командира ВСУ под Курском

      Российский наркокурьер спрятал килограммы гашиша в коробках из-под сока

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше