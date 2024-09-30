50-летняя Кейт Мосс в полупрозрачном мини-платье пришла на день рождения дочери

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс в откровенном наряде пришла на день рождения дочери Лилы Мосс. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица посетила ресторан Cibus в Париже, где ее наследница отмечала свое 22-летие во время Недели моды. Для мероприятия знаменитость выбрала полупрозрачное мини-платье, украшенное черными и золотистыми кругами. При этом сквозь одежду просвечивало нижнее белье.

Также модель надела слингбэки с леопардовыми вставками, капроновые колготки и массивный браслет.

Ранее в сентябре Лила Мосс в прозрачном платье появилась на Неделе моды в Париже.