Диетолог назвала последствия употребления вчерашней еды

Российский врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова рассказала о последствиях употребления вчерашних продуктов и о том, как правильно хранить еду, если нет возможности готовить каждый день. Об этом сообщает «Москва 24».

Врач объяснила, что еда — это, в первую очередь, источник энергии и строительный материал для всех клеток организма, а не только способ получить удовольствие. Для того, чтобы пища приносила пользу, она должна быть свежей и правильно приготовленной. Поскольку многие люди готовят впрок, диетолог рассказала, как правильно хранить готовую еду, чтобы она не теряла полезных свойств.

Остатки готовой еды и термически обработанные продукты нужно убирать в холодильник не позже чем через два часа после приготовления. Максимальный срок хранения для мясных блюд — три-четыре дня, а для незаправленных овощных салатов — несколько часов. По мнению Лушниковой, лучше всего упаковывать приготовленную пищу в пергаментную бумагу, пищевую пленку или герметичные контейнеры. Готовые блюда не следует класть рядом с сырыми продуктами.

Диетолог отметила, что лучше разогревать не всю кастрюлю или сковородку с едой, а перекладывать или переливать часть блюда в отдельную тарелку. При этом разогревать еду также можно не бесконечное количество раз, потому что в продуктах накапливаются вредные вещества. «При жарке картофеля в растительном масле образуются трансжиры, а также акриламид, обладающий доказанным канцерогенным действием. Если такую картошку повторно разогреть на сковороде, еще раз поджарив ее на масле, то этих веществ станет гораздо больше», — назвала опасность Лушникова.

Содержащие нитраты продукты, такие как зелень, сельдерей и шпинат лучше употреблять свежими, поскольку в процессе нагревания в них образуются вредные для здоровья нитрозамины. Кроме того, по словам диетолога, при повторной тепловой обработке мяса, особенного куриного, происходит изменение структуры белка — он тяжелее усваивается и увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Поэтому врач советует не разогревать вчерашнее мясо или птицу, а добавлять в салаты, закуски и сэндвичи.

И все же, по словам врача, самый эффективный способ сохранить пользу продуктов — готовить каждый день. «Пусть это будут не какие-то сложные блюда или кулинарные шедевры, а совсем простенькие, зато они обеспечат организм всеми необходимыми для здоровья веществами», — заключила она.