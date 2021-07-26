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Диетолог рассказала о вреде растительного масла и выпечки из супермаркетов

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Фото: Susie Burrell

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл (Susie Burrell) рассказала о продуктах, которых следует избегать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Баррелл утверждает, что никогда не готовит на растительном масле. Обычно его изготавливают из смеси различных масел, причем чаще всего среди ингредиентов встречается пальмовое масло, обладающее рядом нежелательных качеств. По той же причине она не одобряет употребление маргарина. Это, по ее словам, лишний жир, без которого можно обойтись.

Диетолог рекомендует не покупать выпечку в супермаркетах, поскольку в ней зачастую содержатся вредные насыщенные жиры и транс-жиры. Но самую большую угрозу здоровью, по ее словам, несут газированная вода и другие освежающие безалкогольные напитки. Пристрастие к ним тесно связано с избыточным весом, диабетом 2-го типа и ожирением у детей.

Ранее сообщалось, что врачи и диетологи предупредили о вреде газированных напитков для мозга. Напитки с кофеином могут вызывать привыкание и негативно сказываются на сне, с сахаром — приводят к проблемам с памятью, а без сахара — повышают риск инсульта и деменции.

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