Диетологи назвали пять самых эффективных диет для похудения

Американские диетологи назвали пять самых эффективных и полезных диет. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Первой в списке стала средиземноморская диета. В ней нет строгих запретов, но продукты с высоким содержанием насыщенных жиров употребляются в умеренных количествах. Диета богата овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми и орехами. Она снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам диетолога Рейчел Файн (Rachel Fine), средиземноморская диета помогает выработать правильные привычки и сбалансированный подход к питанию, которые помогут добиться устойчивых в долгосрочной перспективе результатов.

Специалисты также рекомендуют растительную диету, близкую к веганской. Она подразумевает употребление фруктов, овощей, орехов, зерновых и бобовых, а также соевого белка. Богатый клетчаткой рацион позволяет сохранять ощущение сытости и нормализует пищеварение. Врач Мониша Бханоте (Monisha Bhanote) одобряет растительную диету, поскольку она не только способствует снижению веса, но и приводит к нормализации давления, снижению уровня сахара и холестерина в крови, а также уменьшает риск развития хронических заболеваний.

Диета Engine 2 также сходна с веганской, но предусматривает более строгие ограничения. Она содержит мало жира, но богата клетчаткой, витаминами и минералами и позволяет сбросить вес здоровым способом. Помимо исключения продуктов животного происхождения, диета ограничивает потребление масел, обработанных продуктов, сахара и соли. «На этой диете вы будете есть много клетчатки, которая позволяет дольше оставаться сытым и способствует поддержанию нужного веса», — сказала диетолог Хиллари Прайд (Hillary Pride).

Тем, кто не готов полностью отказаться от мяса, диетологи рекомендуют флекситарианскую диету. Подобно средиземноморской диете, она поощряет умеренное потребление продуктов, при этом в ней нет строгих запретов. По сути, это вегетарианство с возможностью при желании употреблять продукты животного происхождения. Диета улучшает метаболизм и снижает риск возникновения диабета.

Последняя из пяти диет — диета Орниша. Она содержит большое количество сложных углеводов, фруктов, овощей, злаков и бобовых. Диета также полезна для сердечно-сосудистой системы. Диетолог Моника Аусландер Морено (Monica Auslander Moreno) рассказала, что порции продуктов с содержанием жиров четко расписаны, и это позволяет сохранять правильный баланс питательных веществ.

