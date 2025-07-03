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16:25, 3 июля 2025Бывший СССР

Российские войска ликвидировали одного из ключевых участников Евромайдана

ВС России ликвидировали участника Евромайдана и командира роты ВСУ Орищенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали командира 72-й отдельной механизированной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), одного из ключевых участников Евромайдана Романа Орищенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья».

«Зимой 2013-2014 годов (...) был одним из ключевых создателей так называемой "Самообороны Майдана", по сути, боевиков, которые захватывали здания и устраивали погромы», — сказано в публикации.

Отмечается, что Орищенко принимал активное участие и в цветной революции 2004 года. Он был координатором в подготовке людей для «будущих цветных революций».

Ранее военный блогер Борис Рожин рассказал об устранении замкомандира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Романюка. Это произошло в результате удара «Искандером» по Гуляйполю.

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