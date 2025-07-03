Российские войска ликвидировали замкомандира бригады ВСУ

ВС России ликвидировали замкомандира бригады ВСУ Романюка

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали замкомандира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Романюка. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В результате удара ОТРК "Искандер" по Гуляйполю был уничтожен не только командир бригады 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ [Сергей] Захаревич, но и его заместитель [Дмитрий] Романюк», — написал он.

Ранее командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко рассказал о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича. В феврале 2025 года Захаревич получил назначение на должность командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ликвидацию Захаревича «уроком для ВСУ». Он добавил, что смерть генерала демонстрирует точность и эффективность действий российских войск на запорожском фронте.