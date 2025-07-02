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08:10, 2 июля 2025Бывший СССР

«Урок для ВСУ». В России оценили ликвидацию командира украинской бригады

Рогов назвал ликвидацию комбрига 110-й бригады Захаревича уроком для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича является «уроком оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли». Таким образом уничтожение полковника прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО», — отметил собеседник агентства.

Рогов добавил, что уничтожение Захаревича также демонстрирует точность и эффективность действий российских войск на запорожском фронте.

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1 июля 2025

Зеленский подтвердил гибель Захаревича

Об уничтожении Захаревича 1 июля сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. В некрологе он назвал отличительными чертами комбрига «агрессию и инициативу».

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель военачальника. В своем обращении к украинцам он рассказал, что помимо Захаревича есть и иные потери, и потребовал провести расследование причин случившегося.

По сведениям российских военкоров, по месторасположению бригады в районе города Гуляйполе Запорожской области Украины был нанесен ракетный удар. Предположительно, речь идет о поражении подразделения ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Судя по поступающим сведениям, вместе с командиром была уничтожена значительная часть командного состава бригады.

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Захаревич возглавил 110-ю бригаду ВСУ в феврале 2025 года. До этого он занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.

110-ю бригаду уличили в карательных методах работы с личным составом

Украинские пленные из 110-й бригады ВСУ рассказали, что их сослуживцы атакуют дронами своих же солдат, не давая им возможности сдаться ВС РФ. При этом карательные меры применялись даже по отношению к людям со связанными руками.

Также выяснилось, что бойцы из 110-й бригады входили в состав заградотрядов в других подразделениях, которые гонят вперед передовые группы, не давая им возможности отступить. Украинский военнослужащий Николай Чебанов сообщил, что при любой попытке отойти по деморализованным военным наносили артиллерийские удары.

В начале мая военнослужащий 110-й бригады Виталий Мелокост рассказал, что основную массу военнослужащих ВСУ составляют люди старше 45 лет. Он уточнил, что молодежи практически не осталось не только в войсках, но и на улицах украинских городов.

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