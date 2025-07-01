Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ

Зеленский подтвердил ликвидацию командира 110-й бригады ВСУ Захаревича

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель командира 110-й механизированной бригады Вооруженных сил страны (ВСУ) полковника Сергея Захаревича. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram.

По его словам, кроме комбрига, есть потери и среди офицерского и рядового состава. Он потребовал провести расследование причин их гибели.

О ликвидации Захаревича 1 июля сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. В некрологе он назвал отличительными чертами комбрига «агрессию и инициативу».

Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточнил, что по месторасположению бригады в Гуляйполе был нанесен ракетный удар.

Ранее украинские пленные из 110-й бригады рассказали, что их сослуживцы атакуют дронами своих же солдат, не давая им возможности сдаться ВС РФ. При этом карательные меры применялись даже по отношению к людям со связанными руками.