Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:48, 1 июля 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ

Зеленский подтвердил ликвидацию командира 110-й бригады ВСУ Захаревича
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель командира 110-й механизированной бригады Вооруженных сил страны (ВСУ) полковника Сергея Захаревича. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram.

По его словам, кроме комбрига, есть потери и среди офицерского и рядового состава. Он потребовал провести расследование причин их гибели.

О ликвидации Захаревича 1 июля сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. В некрологе он назвал отличительными чертами комбрига «агрессию и инициативу».

Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточнил, что по месторасположению бригады в Гуляйполе был нанесен ракетный удар.

Ранее украинские пленные из 110-й бригады рассказали, что их сослуживцы атакуют дронами своих же солдат, не давая им возможности сдаться ВС РФ. При этом карательные меры применялись даже по отношению к людям со связанными руками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    На Украине назвали дату замены правительства

    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ

    На Западе рассказали о послании Зеленскому от главы МИД Германии

    В России высказались об ответе на удары ВСУ по Ижевску

    Лукашенко рассказал о своем сильном страхе

    В Польше утвердили результаты выборов президента

    Названы лучшие упражнения для мужчин после 60 лет

    Министр обороны Израиля пригрозил хуситам

    Школьник застрелил бабушку и дедушку за запрет сидеть в телефоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости