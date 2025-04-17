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04:52, 17 апреля 2025Бывший СССР

Украинских военных обвинили в атаке на своих же солдат

ВСУ атакуют дронами своих же солдат, чтобы они не сдались в плен ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские пленные рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют дронами своих же солдат, не давая им возможности сдаться ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко рассказал, что двоих солдат взяли в плен.

«И по дороге, пока нас вели, были скиды дронов. Было видно, что мы были в форме украинской, были связанные руки», — отметил он.

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Потапенко уточнил, что ВСУ сбрасывают взрывоопасные предметы и атакуют дронами-камикадзе, стремясь попасть по пленным и российским военным.

В свою очередь, пленный Александр Смольников рассказал, что его «кошмарили», потому что он получил ранение. Чтобы спрятаться от украинских дронов, он скрывался за деревьями. «И даже будучи раненым, нас дроны преследовали», — добавил он.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что на Украине еще до начала спецоперации в курсанты начали набирать подростков. Их готовили к участию в боевых действиях.

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