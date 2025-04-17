Украинских военных обвинили в атаке на своих же солдат

ВСУ атакуют дронами своих же солдат, чтобы они не сдались в плен ВС РФ

Украинские пленные рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют дронами своих же солдат, не давая им возможности сдаться ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко рассказал, что двоих солдат взяли в плен.

«И по дороге, пока нас вели, были скиды дронов. Было видно, что мы были в форме украинской, были связанные руки», — отметил он.

Потапенко уточнил, что ВСУ сбрасывают взрывоопасные предметы и атакуют дронами-камикадзе, стремясь попасть по пленным и российским военным.

В свою очередь, пленный Александр Смольников рассказал, что его «кошмарили», потому что он получил ранение. Чтобы спрятаться от украинских дронов, он скрывался за деревьями. «И даже будучи раненым, нас дроны преследовали», — добавил он.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что на Украине еще до начала спецоперации в курсанты начали набирать подростков. Их готовили к участию в боевых действиях.

