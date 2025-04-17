Пленный рассказал о подготовке ВСУ подростков для участия в боевых действиях

Пленный Чебанов: ВСУ готовили 16-летних подростков к участию в боевых действиях

Еще до начала спецоперации (СВО) руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало набирать в курсанты подростков. Их готовили к участию в боевых действиях, рассказал пленный Николай Чебанов, его цитирует РИА Новости.

«Они [курсанты] доползли до 18-летия, и в 18 лет они [ВСУ] уже были готовы отправлять их на войну», — рассказал солдат, который попал в плен в возрасте 19 лет.

Он отметил, что в учебных центрах встречались и подростки младше него. Самым молодым курсантам было 16 лет.

Ранее в Минобороны Украины показали видео, где пристыдили не желающих добровольно идти в ВСУ.