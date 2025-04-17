Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:36, 17 апреля 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о подготовке ВСУ подростков для участия в боевых действиях

Пленный Чебанов: ВСУ готовили 16-летних подростков к участию в боевых действиях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Еще до начала спецоперации (СВО) руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало набирать в курсанты подростков. Их готовили к участию в боевых действиях, рассказал пленный Николай Чебанов, его цитирует РИА Новости.

«Они [курсанты] доползли до 18-летия, и в 18 лет они [ВСУ] уже были готовы отправлять их на войну», — рассказал солдат, который попал в плен в возрасте 19 лет.

Он отметил, что в учебных центрах встречались и подростки младше него. Самым молодым курсантам было 16 лет.

Ранее в Минобороны Украины показали видео, где пристыдили не желающих добровольно идти в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ЕС антироссийской резолюции

    Раскрыта ошибка США в украинском вопросе

    Мужчина нашел в холодильнике бабушки оставленный там почти 40 лет назад предмет

    ВСУ вновь попытались атаковать российский город

    В США задержали звезду фильма «Шестое чувство»

    Глава РФПИ назвал все более реальной возможность полета на Марс

    Ряду россиян анонсировали повышение пенсии с 1 мая

    Пленный рассказал о подготовке ВСУ подростков для участия в боевых действиях

    На российской ферме обнаружили 16 нелегальных мигрантов

    Под зданием универмага нашли сотни древних скелетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости