В МО Украины показали видео, где пристыдили не желающих добровольно идти в ВСУ

Минобороны (МО) Украины показало агитационное видео для молодых украинцев, в котором говорится, что умереть за свою страну — это «финансово выгодно и престижно». На видеоролик обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео девушка апеллирует к бедности украинцев и говорит, что «деньги — зло, зачем тебе лишние 2 миллиона гривен».

«Зачем тебе собственное жилье, настоящие крутые перцы до конца жизни живут с мамой», — говорится в обращении к украинцам, которые не желают добровольно иди в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В конце марта на Украине 21-летняя девушка подписала контракт для молодежи, которая не достигла мобилизационного возраста. По данным генштаба, она решила поступить на службу в ВСУ, так как считает, что будет полезна армии. Отмечается, что близким о своем решении девушка сообщила за полтора дня до начала подготовки.