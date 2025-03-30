На Украине первая девушка подписала контракт для не достигших мобилизационного возраста

Генштаб ВСУ: Первая девушка подписала контракт для молодежи от 18 до 24 лет

На Украине 21-летняя девушка подписала контракт для молодежи, которая не достигла мобилизационного возраста. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

«Первая девушка, подписавшая контракт 18-24! По крайней мере, в 72-й бригаде», — говорится в сообщении. Там уточняется, что у нее есть медицинское образование. По данным генштаба, она решила поступить на службу в ВСУ, так как считает, что будет полезна армии.

Отмечается, что близким о своем решении девушка сообщила за полтора дня до начала подготовки.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины мотивирует молодых людей идти на фронт 15 тысячами чизбургеров. Официальный канал украинского ведомства в TikTok опубликовал видео, где рассказывается, что за выплату миллиона гривен по «молодежному контракту» для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров.

Также украинское минобороны пыталось заманить молодежь в армию, обещая подписку на стриминговый сервис Netflix сроком на 185 лет.