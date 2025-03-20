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17:54, 20 марта 2025Бывший СССР

Минобороны Украины предложило молодым парням уйти на фронт ради 15 тысяч чизбургеров

Минобороны Украины мотивирует молодых парней идти на фронт чизбургерами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министерство обороны Украины мотивирует молодых парней идти на фронт ради 15 тысяч чизбургеров. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Официальный канал украинского Минобороны в TikTok опубликовал видео, где рассказывается, что за выплату миллиона гривен (около двух миллионов рублей) «подъемных» по «молодежному контракту» для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров. Издание отметило, что видео вызвало негативную реакцию в сети.

Пользователи раскритиковали и саму идею рекламировать подписание контракта бургерами, а также назвали «молодежные контракты» несправедливыми по отношению к другим бойцам, которые давно воюют или которым больше 25 лет.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Украина не продлит военное положение и мобилизацию после 9 мая. Он допустил отмену военного положения на Украине, действующего в настоящий момент до 9 мая на основании указа президента Украины Владимира Зеленского. Депутат также заявил о поступившей в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») негласной инструкции о приостановке набора граждан в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом он предположил, что ТЦК продолжат набор в ВСУ ради получения взяток.

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