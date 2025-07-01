Рогов назвал ликвидацию командира 110-й бригады Захаревича уроком ВСУ

Ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича является «уроком оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли». Таким образом уничтожение Захаревича прокомментировал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО», — отметил собеседник агентства.

Рогов добавил, что уничтожение Захаревича также демонстрирует точность и эффективность действий российских войск на запорожском фронте.

О ликвидации комбрига ВСУ 1 июля сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. В некрологе он назвал отличительными чертами Захаревича «агрессию и инициативу».