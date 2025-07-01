Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:07, 2 июля 2025Россия

В России прокомментировали ликвидацию командира 110-й бригады ВСУ

Рогов назвал ликвидацию командира 110-й бригады Захаревича уроком ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича является «уроком оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли». Таким образом уничтожение Захаревича прокомментировал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО», — отметил собеседник агентства.

Рогов добавил, что уничтожение Захаревича также демонстрирует точность и эффективность действий российских войск на запорожском фронте.

О ликвидации комбрига ВСУ 1 июля сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. В некрологе он назвал отличительными чертами Захаревича «агрессию и инициативу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили

    В России прокомментировали ликвидацию командира 110-й бригады ВСУ

    Метеоролог рассказал о сроках возвращения летней погоды в Москву

    Офицер рассказал о «пахнущей писюнами» обстановке для ВСУ

    Буданов призвал украинцев перестать прятаться от ТЦК

    В российском городе после атаки украинских беспилотников загорелся дом

    Азербайджан обвинил Иран в ведении информационной кампании

    В США раскрыли причину затягивания Зеленским конфликта на Украине

    В Госдуме прокомментировали разговор Путина с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости