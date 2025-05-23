Пленный рассказал об отсутствии военнослужащих младше 45 лет в ВСУ

ТАСС: Пленный рассказал об отсутствии военнослужащих младше 45 лет в ВСУ

Основную массу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют люди в возрасте старше 45 лет, молодежи практически не осталось, заявил ТАСС военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Виталий Мелокост.

«За 45 [лет], молодежи нет», — отметил пленный.

Мелокост, взятый в плен в Сумской области, отметил, что молодежь исчезла и с улиц украинских городов. «Кто-то еще сбежал, кто-то прячется», — заявил он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признался, что ненавидит принудительную мобилизацию в ВСУ, которую прозвали бусификацией. Он также добавил, что существует большая проблема с неэффективностью судебной системы при рассмотрении дел уклонистов.