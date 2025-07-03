Туристка сделала тату на девичнике в Европе и попала в больницу с отказывающими органами

Daily Mail: Туристка попала в больницу в Испании с отказывающими органами

Британская туристка сделала тату во время девичника подруги в Европе и спустя несколько минут почувствовала себя плохо. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 29-летняя жительница Вустера Поппи-Мэй Кратчли отдыхала в Бенидроме, Испания, в компании подруг. Она решила украсить тело татуировкой, однако сразу после этого пожаловалась на проблемы со здоровьем. Девушка попала в местную больницу, у нее отказывают органы, в том числе сердце, почки и легкие.

Врачи оценивают ее состояние как критическое и предполагают, что она заразилась бактериальной инфекцией или пострадала от неизвестного укола. Друзья туристки объявили сбор средств, чтобы погасить расходы на ее лечение.

Ранее мать двоих детей во время отдыха в Испании упала головой на бетонную лестницу и забилась в конвульсиях. Уточняется, что несчастный случай произошел в отеле на побережье Коста-Адехе, Тенерифе.