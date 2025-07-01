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13:45, 1 июля 2025Путешествия

Искусанная комарами туристка упала головой на бетонную лестницу и забилась в конвульсиях

Daily Mail: Туристка упала на лестницу в отеле Испании и забилась в конвульсиях
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom

Мать двоих детей во время отдыха в Испании упала головой на бетонную лестницу и забилась в конвульсиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел в отеле на побережье Коста-Адехе, Тенерифе. Эмма Хики и ее муж Стивен Броухэм отдыхали там с двумя дочерьми, однако вскоре отпуск омрачился странными укусами на теле женщины. Красные воспаления покрывали все ее тело. Она предположила, что это могут быть укусы комаров.

Хики чувствовала недомогание, но старалась не показывать этого, чтобы не портить детям веселье. В один из дней они вместе поднимались по лестнице, и у женщины закружилась голова. Сразу после этого она упала без сознания и ударилась о бетонную ступеньку головой. Супруг туристки рассказал, что она забилась в конвульсиях.

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Мужчина вызвал скорую, в больнице врачи диагностировали у пострадавшей кровоизлияние и переломы шеи. Ее ввели в искусственную кому, после чего отпуск семьи превратился в «сущий кошмар». Ежедневное пребывание Хики в больнице обходится в 1,4 тысячи долларов (109 тысяч рублей). При этом Броухэм считает, что страховая компания не будет покрывать расходы.

Друзья семьи организовали сбор средств, чтобы помочь им справиться с трудными временами.

Ранее отец двоих детей отправился в отпуск в Европу, но сломал шею и позвоночник из-за того, что его неудачно сбросили в воду. Турист не рассчитал глубину воды, нырнул и разбил голову о дно.

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