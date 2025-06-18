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17:22, 18 июня 2025Путешествия

В шутку сброшенный в бассейн отец двоих детей сломал шею и позвоночник на отдыхе в Европе

The Sun: Турист сломал шею и позвоночник на отдыхе у бассейна в Бенидорме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom  

Отец двоих детей отправился в отпуск в Европу, но сломал шею и позвоночник из-за того, что его неудачно сбросили в воду. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 31-летний Мартин Буллен отправился на отдых в Бенидорм, Испания, и 10 июня отдыхал на вечеринке у бассейна. В этот момент незнакомец, проходящий мимо, в шутку столкнул его вниз. Турист не рассчитал глубину воды, нырнул и разбил голову о дно.

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Буллену повезло, что рядом оказался военный врач, который оценил его состояние до приезда скорой помощи. В местной больнице выяснилось, что путешественник сломал позвоночник и шею в трех местах, и на его голову наложили 16 швов.

Мужчина вернулся в Великобританию 16 июня. На осмотре в Королевской больнице имени Альберта Эдварда в Уигане врачи установили, что у него пять переломов шеи и спины. Теперь он вынужден носить шейный корсет и не может стоять более пяти минут.

Ранее беременная туристка отправилась с мужем в полет на воздушном шаре, который потерпел крушение. Видео с места происшествия очевидец, который находился в гондоле, выложил в социальные сети.

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