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18:47, 17 июня 2025Путешествия

Беременная туристка отправилась с мужем летать на воздушном шаре и не выжила

DM: В Бразилии потерпел крушение воздушный шар с 35 туристами на борту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Беременная туристка отправилась вместе с мужем в полет на воздушном шаре в честь бразильского Дня влюбленных и не выжила. Видео с места происшествия были опубликованы в социальных сетях, на них обратило внимание издание Daily Mail (DM).

По данным источника, воздушный шар с 35 путешественниками вылетел из Бойтувы, Бразилия, 12 июня, и потерпел крушение. В числе пассажиров оказалась 27-летняя беременная женщина Жулиана Перейра с мужем Леандро.

На видео одного из туристов, находившегося в гондоле, слышны крики людей в момент столкновения с землей. В результате происшествия пострадали 11 человек. Перейра была срочно госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти.

По данным бразильской газеты O Globo, пилота воздушного шара арестовали и обвиняют в непреднамеренном убийстве и несанкционированном полете. Накануне Бразильская конфедерация воздухоплавания приостановила полеты в районе Сан-Паулу из-за непогоды. Выяснилось также, что пилот не имел права совершать полеты с пассажирами.

Ранее на видео попал воздушный шар, который загорелся в воздухе в Мексике. Несчастный случай произошел в день фестиваля, 11 мая, в муниципалитете Энрике Эстрада.

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