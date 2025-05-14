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15:11, 14 мая 2025Путешествия

Воздушный шар загорелся в воздухе вместе с людьми и попал на видео

Воздушный шар загорелся в воздухе на фестивале в Мексике и попал на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

В Мексике воздушный шар с людьми на борту загорелся в воздухе и попал на видео. Подробности произошедшего сообщило издание La Nacion.

Несчастный случай произошел 11 мая на фестивале в муниципалитете Энрике Эстрада, штат Сакатекас. Один из воздушных шаров, в корзине которого было три пассажира, вспыхнул в воздухе и начал терять высоту.

На кадрах с места событий видно, что один человек пытался удержаться за веревку снаружи, но в итоге упал на поле и не выжил. Остальные пассажиры получили ожоги и попали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Причину пожара пока не установили, местные правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование. Отмечается, что двое организаторов фестиваля сбежали. Позже полиция нашла их машину, на которой они скрылись, брошенной.

Ранее две россиянки чуть не разбились на воздушном шаре в Дубае. Турфирма назвала произошедшее жесткой посадкой и пригрозила пострадавшим полицией.

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