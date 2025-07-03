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16:25, 3 июля 2025Наука и техника

Раскрыт механизм быстрой регенерации кожи

STM: Фермент AXL способствует ускоренному заживлению ран
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Agustin Fernandez / Unsplash

Ученые из Cedars-Sinai, Стэнфорда и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, почему ранки в полости рта исчезают за пару дней без следа, а порезы на коже заживают дольше и часто оставляют шрамы. Исследование опубликовано в Science Translational Medicine (STM) и может открыть путь к созданию новых методов лечения для быстрого и бесследного заживления кожных повреждений.

Оказалось, что в слизистой оболочке рта активен особый сигнальный путь, включающий белок GAS6 и фермент AXL. Вместе они подавляют другой путь — FAK, который, наоборот, способствует рубцеванию. Когда исследователи подавили AXL у мышей, заживление слизистой ухудшилось и стало похоже на кожное. Но если активировать этот фермент в кожных ранах, заживление ускоряется, а шрамы уменьшаются.

Авторы подчеркивают: эти данные могут стать основой для создания терапии, способной «переключить» кожу в режим регенерации, характерный для ротовой полости. Следующий шаг — проверить действие механизма на людях и начать разработку безопасных препаратов против рубцов.

Ранее ученые выяснили, что повреждение кожи может «обучать» иммунную систему воспринимать новые продукты как угрозу. Если ввести в организм пищевой белок в течение нескольких часов после травмы — например, пореза или ожога, — может развиться стойкая пищевая аллергия.

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